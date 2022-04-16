В Бурятию прибудет колонна участников автопробега «Zа мир без нацизма!»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

19 апреля на площади Советов состоится торжественная встреча



Во вторник, 19 апреля, в Улан-Удэ встретят участников автопробега «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». В 10:00 на площади Советов состоится торжественная встреча, в которой примут участие ветераны боевых действий из Бурятии.



Эта акция символизирует единение россиян в деле борьбы с нацизмом. Все автомобилисты, желающие поддержать военнослужащих, защищающих независимость России в спецоперации на Украине, могут присоединиться к автопробегу, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Акцию проводит Федерация независимых профсоюзов России, которая стартовала во Владивостоке 12 апреля с выстрелом полуденной пушки. Профактивистам предстоит преодолеть путь в 9 тысяч 985 км.



Отправными точками пробега станут города Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Профсоюзные автоколонны пройдут через Улан-Удэ, Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов.



Отмечается, что 1 мая - День солидарности трудящихся - участники автопробега встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 мая объединенная профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом Кургане состоятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.



В акции участвуют все федеральные округа страны, а также народные республики ЛНР и ДНР. Руководство пробегом поручено заместителю председателя Федерации независимых профсоюзов России Александру Шершукову.