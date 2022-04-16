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В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены

В Забайкалье курсанты-танкисты сдали выпускные экзамены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Контрольные упражнения сдали на танках Т-72Б

В Забайкальском крае в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО) около 1 тысячи курсантов-танкистов успешно сдали выпускные экзамены, сообщает пресс-служба ВВО.

Так, наводчики-операторы в составе экипажей выполнили контрольные упражнения стрельб из танков Т-72Б с ведением огня по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу «противника», расположенным на расстоянии от 500 до 1800 метров. Очерёдность появления мишеней была разделена на несколько вариантов и неизвестна экипажу до начала практических упражнений.

Военнослужащие вели огонь по целям на ходу со средней скоростью движения танка из 125-мм танковых орудий и 7,62 мм пулемётов Калашникова.

Механики-водители сдали экзамены на танкодроме с выполнением упражнений по вождению танков с преодолением естественных и искусственных преград. Причём, при оценке курсантов учитывалось не только прохождение препятствий, но и время.

Кроме того, танкисты в рамках сдачи экзаменов по основным предметам обучения выполняли нормативы по технической и физической подготовке.

Эти контрольные испытания стали итогом четырехмесячного курса обучения. В ближайшее время военнослужащие пополнят танковые подразделения ВВО, а также других военных округов.
ВВО танкисты

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