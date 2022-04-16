Задать интересующие вопросы можно до конца апреля
В рамках Всемирной недели иммунизации управление Роспотребнадзора по Бурятии с 18 по 29 апреля проводит тематическое консультирование по вопросам вакцинопрофилактики, сообщили в пресс-службе.
Люди могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулёза, клещевого вирусного энцефалита и другие, а также по другим вопросам вакцинации.
«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по телефонам: 8(3012) 41-25-74 (доб. 206, 203).
В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
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