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В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике

В Бурятии открывается «горячая линия» по вакцинопрофилактике
Общество,  Фото:pixabay.com
Задать интересующие вопросы можно до конца апреля

В рамках Всемирной недели иммунизации управление Роспотребнадзора по Бурятии с 18 по 29 апреля проводит тематическое консультирование по вопросам вакцинопрофилактики, сообщили в пресс-службе.

Люди могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулёза, клещевого вирусного энцефалита и другие, а также по другим вопросам вакцинации.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по телефонам: 8(3012) 41-25-74 (доб. 206, 203).



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