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В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон

В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон
Общество, 
Соревнования проходят в Максимихе

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии проходит XXI Байкальский лыжный марафон. Мероприятие открыл министр спорта республики Иван Козырев. На старт вышли сотни участников.



Как сообщал «Байкал-Daily», в спортивном мероприятии планировал участие бурятский ветеран-лыжник, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Бурятии и отличник физической культуры 78-летний Григорий Цыбиков. Он выйдет на дистанцию в 50 км.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях используется свободный стиль передвижения.

Накануне соревнований сотрудники МЧС толщину льда проверяли. Она составила 70 сантиметров, что позволяет выдержать нагрузку массы на лёд до 5 тонн.


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спорт лыжные гонки

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