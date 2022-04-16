В Бурятии проходит Байкальский лыжный марафон

Соревнования проходят в Максимихе
В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии проходит XXI Байкальский лыжный марафон. Мероприятие открыл министр спорта республики Иван Козырев. На старт вышли сотни участников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в спортивном мероприятии планировал участие бурятский ветеран-лыжник, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Бурятии и отличник физической культуры 78-летний Григорий Цыбиков.
Он выйдет на дистанцию в 50 км.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. На всех дистанциях используется свободный стиль передвижения.
Накануне соревнований сотрудники МЧС толщину льда проверяли. Она составила 70 сантиметров,
что позволяет выдержать нагрузку массы на лёд до 5 тонн.
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