За сутки в Бурятии коронавирус выявлен у 59 человек

По данным управления Роспотребнадзора на утро 16 апреля в Бурятии зарегистрировано 135 482 случаев заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (59 876) приходится на жителей Улан-Удэ.
За прошедшие сутки выявлено 59 больных. Заболеваемость держится примерно на одном уровне уже неделю – около шестидесяти больных за сутки.
Из них 53 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 310 коек: занято –230, свободно – 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,2%. В стационарах получают лечение 230 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов. В отделениях реанимации находится 49 пациента (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ –девять пациентов, из которых шесть старше 65.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 331 человек. Выздоровели от COVID-19 – 131 872 человек, в том числе за прошедшие сутки - 119, дополнительно снято с наблюдения – 60.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2989 человек. За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода.