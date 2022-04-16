В Бурятии отстрелят более 700 волков

Сократить численность хищника планируют к 2023 году



На сегодня в Бурятии насчитывается 1823 особи волка. Сократить число планируют до 774 особей волка. Это делается в целях снижения численности хищника на территории охотничьих угодий, где показатель численности волка на 1000 га превышает 0,05 особей.



Показатель установлен приказом Минприроды Ро­ссии от 25.11.2020 № 965 «Об утверждении норма­тивов допустимого из­ъятия охотничьих рес­урсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотнич­ьих угодьях».



Сократить число хищников планируют до 12 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.



