В Бурятии отстрелят более 700 волков

Сократить численность хищника планируют к 2023 году
На сегодня в Бурятии насчитывается 1823 особи волка. Сократить число планируют до 774 особей волка. Это делается в целях снижения численности хищника на территории охотничьих угодий, где показатель численности волка на 1000 га превышает 0,05 особей.
Показатель установлен приказом Минприроды России от 25.11.2020 № 965 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях».
Сократить число хищников планируют до 12 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
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