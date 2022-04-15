Концерт собрал несколько сотен человек
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля в Улан-Удэ состоялся митинг-концерт «Zа мир без нацизма!». На главной площади города собрались несколько сотен людей. Таким образом они выразили поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.
С флагами России и Бурятии на площадь вышли студенты, организации патриотического воспитания, общественные организации, молодёжные объединения, работники культуры, спортсмены, жители Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл митинг-концерт «Zа мир без нацизма!» - фото
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Концерт собрал несколько сотен человек
Заключительный мастер-класс для художников дал Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено ещё в марте 2020 года
Концерт состоялся в КТЦ «Феникс»
Бестужевцы дадут ответы на важные вопросы зрителей
Также работники восстановили повреждённые плитки
Концерт прошёл на главной площади столицы Бурятии
Вопрос с заработной платой стал настолько острым, что большая часть спасателей решили уйти
За лесные прогулки будут карать штрафом
Поступили 22 инструмента, оборудование и литература
Лейтенант Росгвардии Максим Концов героически погиб в ходе спецоперации
Горожане смогут подготовиться к дачному сезону
Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
Рэпер оценил размер морального вреда в 666 рублей
По словам главы Бурятии, речи о «300 тысячах рублей за хибару» нет