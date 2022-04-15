В центре Улан-Удэ прошёл митинг-концерт в поддержку российских военных











Сегодня, 15 апреля, на площади Советов в Улан-Удэ прошёл митинг-концерт «Za мир без нацизма». На сцене прозвучали военно-патриотические и бурятские песни. Их исполнили различные творческие коллективы, в том числе ансамбль общевойсковой армии «Селенга».- Сегодня в Украине решается судьба нашей страны, будущее наших детей, нашего народа и России. Мы своей сплочённостью, единством и поддержкой сможем помочь нашим войнам. Мы поможем так, чтобы мы могли работать на своём месте, ученики учиться, студенты получали новые знания и тогда наша страна будет сильнее, наши ребята победят быстрее. Им нужна наша вера и сплочённость. Сегодня на концерте тысяча людей, и этим мы показываем, что мы все вместе, победа будет за нами, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.На митинг-концерте также присутствовали бурятские общественники, молодёжных объединений, представители «Боевого братства» и военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа.- Я рад находиться на этой площади вместе с вами на этом митинг-концерте. За тысячу километров отсюда идёт специальная военная операция, где наши солдаты и офицеры выкорчёвывают фашизм и нацизм. Каждый военнослужащий чувствует вашу поддержку здесь и знает, что бьётся за правое дело. Сегодня мы на этом концерте говорим – нет продвижению НАТО на Восток. Нет иностранным базам и биолабораториям на территории наших границ. Нет западной политике государств, которые переписывают нашу историю и делают из военных преступников национальных героев. Нет геноциду жителей Донбасса и Луганска, которые восемь лет бились за право жить на своей земле. Российский народ никогда не был агрессором, мы за мир и за мир без нацизма, - заявил врио командующий общевойсковой армией Восточного военного округа Игоря Сокола.После речей официальных лиц Алексей Цыденов объявил минуту молчания в память о погибших.Несмотря на то, что сегодня рабочий день, зрителей собралось немало. Площадь была заполнена людьми более чем наполовину.