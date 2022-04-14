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Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии

Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии
Общество, 
Чингис Раднаев назвал этот концерт «особой честью»

20 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится уникальный концерт Extra Vires. Помимо презентации своего нового альбома оперных арий, солистка и педагог Ольга Жигмитова представит молодые и яркие голоса. В роли оперного солиста попробует себя и известный эстрадный певец Чингис Раднаев.

В сопровождении симфонического оркестра под управлением художественного руководителя Владимира Рылова Чингис исполнит арию Хозе из оперы «Кармен» Бизе и арию Германа из оперы «Пиковая дама». Чайковского.

- Я уже выступал с сольными концертами на сцене оперного театра. И даже есть опыт в исполнении арии из оперетты «Принцесса цирка». Всё же это особая честь выйти на сцену с солистами театра и симфоническим оркестром. Можно сказать, это заветная мечта любого вокалиста. Без преувеличения, это подарок судьбы, - рассказал Чингис Раднаев.

В концерте также примут участие приглашённые солисты Валентин Колесников из Красноярска и Артём Голубев из Уфы, а также солисты Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Барташкин, Дарья и Иоанн Старцевы, Саян Балдоржиев, Светлана Тагланова и Елена Буинова.

Концерт-презентация Extra Vires состоится 20 апреля.


Возрастное ограничение 6+ 
оперное искусство концерт

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