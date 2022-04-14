Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии

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20 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится уникальный концерт Extra Vires. Помимо презентации своего нового альбома оперных арий, солистка и педагог Ольга Жигмитова представит молодые и яркие голоса. В роли оперного солиста попробует себя и известный эстрадный певец Чингис Раднаев.В сопровождении симфонического оркестра под управлением художественного руководителя Владимира Рылова Чингис исполнит арию Хозе из оперы «Кармен» Бизе и арию Германа из оперы «Пиковая дама». Чайковского.- Я уже выступал с сольными концертами на сцене оперного театра. И даже есть опыт в исполнении арии из оперетты «Принцесса цирка». Всё же это особая честь выйти на сцену с солистами театра и симфоническим оркестром. Можно сказать, это заветная мечта любого вокалиста. Без преувеличения, это подарок судьбы, - рассказал Чингис Раднаев.В концерте также примут участие приглашённые солисты Валентин Колесников из Красноярска и Артём Голубев из Уфы, а также солисты Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Барташкин, Дарья и Иоанн Старцевы, Саян Балдоржиев, Светлана Тагланова и Елена Буинова.Концерт-презентация Extra Vires состоится 20 апреля.