Столицу Бурятии «спасли» от сильного пожара

14 апреля в Бурятии прошёл заключительный этап всероссийского командно-штабного учения. Масштабную тренировку устроили в ДНТ «Лесное» в Улан-Удэ. Там отработали действия по ликвидации лесного пожара, который «угрожал» городу.
По легенде учений, в Улан-Удэ устанавливается высокий пятый класс пожарной опасности, а порывы сильного ветра достигают 20 м/с. Лес загорается на площади 25 га, возникает угроза населённому пункту.
- В ходе ликвидации условного лесного пожара были отработаны действия лесоохраны, лесопользователей и волонтёров. Они производили опашку населённого пункта и ликвидировали одиночные очаги возгораний. Пожарные защищали строения, стоящие на пути лесного пожара. Сотрудники полиции, работники медучреждений и Роспотребнадзора обеспечивали эвакуацию населения, помогали травмированным людям и вели мониторинг окружающей среды, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего в учении был задействован 401 человек и 96 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС. С вертолёта десантировались сотрудники авиалесоохраны.
- Результат трёхдневных учений оцениваю положительно. Были отработаны все вопросы, связанные с оповещением населения, приведением в готовность органов управления сил и средств, взаимодействия на всех уровнях. Учения показали высокую степень готовности всей территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям. Все цели и задачи достигнуты, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.
- В республике сложилась непростая обстановка, связанная с лесными пожарами. На сегодняшний день зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади чуть больше 200 га, в прошлом году на эту же дату было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади чуть более 50 га. Все пожары возникли по вине местного населения. Сегодня мы отработали действия по ликвидации природного пожара. Цели и задачи учений достигнуты. Угроза перехода огня на населённый пункт со стороны ландшафтного пожара предотвращена, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.