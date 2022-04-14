Столицу Бурятии «спасли» от сильного пожара



- В республике сложилась непростая обстановка, связанная с лесными пожарами. На сегодняшний день зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади чуть больше 200 га, в прошлом году на эту же дату было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади чуть более 50 га. Все пожары возникли по вине местного населения. Сегодня мы отработали действия по ликвидации природного пожара. Цели и задачи учений достигнуты. Угроза перехода огня на населённый пункт со стороны ландшафтного пожара предотвращена, - прокомментировал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.







- Результат трёхдневных учений оцениваю положительно. Были отработаны все вопросы, связанные с оповещением населения, приведением в готовность органов управления сил и средств, взаимодействия на всех уровнях. Учения показали высокую степень готовности всей территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям. Все цели и задачи достигнуты, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков.