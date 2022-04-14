В Улан-Удэ на Шишковке можно будет бесплатно вакцинировать питомцев

Состоится очередной рейд по собакам



Завтра, 15 апреля в Улан-Удэ в микрорайоне Шишковка будет работать передвижной ветеринарный пункт по улице Чертенкова, 100 а около школы №48. Здесь с 10:00 до 15:00 горожане смогут зарегистрировать и вакцинировать своих животных, сообщает пресс-служба мэрии.



В тот же день в Железнодорожном районе города состоится очередной рейд по собакам. В течение дня мобильные группы проверят соблюдение правил благоустройства и содержания домашних животных. А сотрудники комитетов по образованию, социальной и молодёжной политике, управления ветеринарии и кинолог расскажут детям в школах и детских садах о правилах поведения при встрече с животным и об ответственном обращении со своими питомцами.



Ветеринары приглашают жителей Шишковки зарегистрировать своего питомца и установить подкожный чип за 325 рублей. Прививать от бешенства домашних животных будут бесплатно.



Помимо прочего, если у владельцев не будет возможности привезти животное в передвижной пункт, то по номеру телефона оперштаба ветеринары бесплатно приедут на дом.



В другие дни стоимость такого выезда составит от 200 до 600 рублей, в зависимости от удаленности адреса.



Оставить заявку на выезд ветеринара, отлов безнадзорных собак или сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, а также уточнить интересующую информацию горожане могут позвонив по номеру телефона: 44-30-00.

