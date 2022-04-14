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В Улан-Удэ на Шишковке можно будет бесплатно вакцинировать питомцев

В Улан-Удэ на Шишковке можно будет бесплатно вакцинировать питомцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоится очередной рейд по собакам

Завтра, 15 апреля в Улан-Удэ в микрорайоне Шишковка будет работать передвижной ветеринарный пункт по улице Чертенкова, 100 а около школы №48. Здесь с 10:00 до 15:00 горожане смогут зарегистрировать и вакцинировать своих животных, сообщает пресс-служба мэрии.

В тот же день в Железнодорожном районе города состоится очередной рейд по собакам. В течение дня мобильные группы проверят соблюдение правил благоустройства и содержания домашних животных. А сотрудники комитетов по образованию, социальной и молодёжной политике, управления ветеринарии и кинолог расскажут детям в школах и детских садах о правилах поведения при встрече с животным и об ответственном обращении со своими питомцами.

Ветеринары приглашают жителей Шишковки зарегистрировать своего питомца и установить подкожный чип за 325 рублей. Прививать от бешенства домашних животных будут бесплатно.

Помимо прочего, если у владельцев не будет возможности привезти животное в передвижной пункт, то по номеру телефона оперштаба ветеринары бесплатно приедут на дом.

В другие дни стоимость такого выезда составит от 200 до 600 рублей, в зависимости от удаленности адреса.

Оставить заявку на выезд ветеринара, отлов безнадзорных собак или сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, а также уточнить интересующую информацию горожане могут позвонив по номеру телефона: 44-30-00.
собаки

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