По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями

Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности



В селе Бичура прошел автопробег лесопожарной техники. Сотрудники Бичурского лесхоза с помощью громкоговорителя напомнили жителям о действии особого противопожарного режима, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



С помощью громкоговорителя жителей района проинформировали о мерах пожарной безопасности. В местах массового скопления людей автомобиль останавливался. Сотрудники лесхоза рассказывали прохожим о запрете сжигания сухой травы и мусора.



- Я даже сначала испугался громкого звука, а потом заметил красную автоцистерну лесников, которая оповещала о правилах пожарной безопасности. Все прохожие обращают внимание на яркую технику, останавливаются и внимательно слушают, поделился местный житель Михаил.



Такое оповещение будет проводиться во всех районах республики, где введён особый противопожарный режим.



