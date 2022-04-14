По сёлам Бурятии ездят лесники с громкоговорителями

Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
В селе Бичура прошел автопробег лесопожарной техники. Сотрудники Бичурского лесхоза с помощью громкоговорителя напомнили жителям о действии особого противопожарного режима, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
С помощью громкоговорителя жителей района проинформировали о мерах пожарной безопасности. В местах массового скопления людей автомобиль останавливался. Сотрудники лесхоза рассказывали прохожим о запрете сжигания сухой травы и мусора.
- Я даже сначала испугался громкого звука, а потом заметил красную автоцистерну лесников, которая оповещала о правилах пожарной безопасности. Все прохожие обращают внимание на яркую технику, останавливаются и внимательно слушают, поделился местный житель Михаил.
Такое оповещение будет проводиться во всех районах республики, где введён особый противопожарный режим.
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