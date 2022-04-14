В Бурятии сельские специалисты обучились на осеменаторов

Каждый участник самостоятельно провёл искусственное осеменение



Специалисты госплемслужбы Бурятии обучили техников-осеменаторов, азам искусственного осеменения.



В Бурятском аграрном колледже имени Ербанова 25 представителей хозяйств из Еравнинского, Кабанского, Иволгинского, Прибайкальского, Селенгинского, Мухоршибирского, Бичурского и Закаменского районов прошли курс «Техник-осеменатор», сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Сельские специалисты научились правильному размораживанию семени высокопродуктивных быков-производителей, заполнению журналов, и обучились непосредственно, азам искусственного осеменения.



Так, каждый участник самостоятельно провёл искусственное осеменение маноцервикальным способом и применил на практике новое оборудование для искусственного осеменения - визуальный дейтератор и электронный детектор течки для коров. Курсанты также практиковались у ветеринарного врача – проверили стельность коров на специальном аппарате УЗИ.



Отмечается, что специалисты в области искусственного осеменения крупного рогатого скота выделяют ряд преимуществ этого способа оплодотворения - в хозяйствах где имеются животные с родословной наравне с беспородными сельхозживотными, обязательно должно использоваться искусственное осеменение для сохранения чистоты породы. Это своеобразная гарантия сохранности племенного статуса крупного рогатого скота.



Кроме того, быки-производители могут быть переносчиками опасных инфекционных заболеваний, таких как лейкоз, а с помощью искусственного осеменения можно улучшить продуктивность животных за счёт использования семени наиболее ценных племенных быков.



Также одним из преимуществ искусственного осеменения является то, что можно настроить стадо так, чтобы именно зимой было максимально большое количество молока - имея подобные расчёты можно регулировать надои.

