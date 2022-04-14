Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине
Указом президента России Владимира Путина от 1 апреля орденом Мужества награждён военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Т. Сегодня награду ему вручили в правительстве Бурятии.
Тимур Т. проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в специальной военной операции. Орден Мужества он получил из рук командующего Восточным округом Росгвардии генерал-полковника Игорь Голлоева.
В феврале сержант в бою в сложной ситуации вёл прицельный огонь по огневым точкам противника. Получив ранение, продолжал отражать нападение. Благодаря его действиям поставленная задача была выполнена.
Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
У Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации, остались жена и дочери
Врачи дали возможность ребёнку самостоятельно питаться
Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника
Улан-удэнец Максим Концов получил звание Героя России посмертно
Бурдрам гастролирует в Закаменском районе
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась
Они провели серию обучающих занятий по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
Ситуация немало озаботила жителей Тарбагатайского района
Тепло вернут во второй половине дня
За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 13.04.2022
Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы