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Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества

Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине

Указом президента России Владимира Путина от 1 апреля орденом Мужества награждён военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Т. Сегодня награду ему вручили в правительстве Бурятии.

Тимур Т. проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в специальной военной операции. Орден Мужества он получил из рук командующего Восточным округом Росгвардии генерал-полковника Игорь Голлоева.

В феврале сержант в бою в сложной ситуации вёл прицельный огонь по огневым точкам противника. Получив ранение, продолжал отражать нападение. Благодаря его действиям поставленная задача была выполнена.


Росгвардия Украина орден Мужества военнослужащие

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