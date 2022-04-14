Росгвардейца из Бурятии наградили орденом Мужества

Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине



Указом президента России Владимира Путина от 1 апреля орденом Мужества награждён военнослужащий Росгвардии сержант Тимур Т. Сегодня награду ему вручили в правительстве Бурятии.



Тимур Т. проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе участия в специальной военной операции. Орден Мужества он получил из рук командующего Восточным округом Росгвардии генерал-полковника Игорь Голлоева.



В феврале сержант в бою в сложной ситуации вёл прицельный огонь по огневым точкам противника. Получив ранение, продолжал отражать нападение. Благодаря его действиям поставленная задача была выполнена.





