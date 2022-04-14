На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
Вечером 15 апреля в Улан-Удэ состоятся массовые проверки водителей.
- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 14 сотрудников ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии.
С начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 20 ДТП, в которых погибли два человека, ещё 27 получили травмы.
При надзоре за дорожным движением задержаны свыше 1700 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.
Управление ГИБДД просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.
В Улан-Удэ 15 апреля пройдут массовые проверки водителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
У Героя России Максима Концова, погибшего в ходе спецоперации, остались жена и дочери
Врачи дали возможность ребёнку самостоятельно питаться
Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника
Улан-удэнец Максим Концов получил звание Героя России посмертно
Бурдрам гастролирует в Закаменском районе
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась
Они провели серию обучающих занятий по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
Ситуация немало озаботила жителей Тарбагатайского района
Тепло вернут во второй половине дня
За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 13.04.2022
Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы