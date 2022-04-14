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В Улан-Удэ 15 апреля пройдут массовые проверки водителей

В Улан-Удэ 15 апреля пройдут массовые проверки водителей
Общество,  Фото:сайт МВД по Бурятии
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС

Вечером 15 апреля в Улан-Удэ состоятся массовые проверки водителей.

- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС в составе 14 сотрудников ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на аварийно опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии.

С начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 20 ДТП, в которых погибли два человека, ещё 27 получили травмы.

При надзоре за дорожным движением задержаны свыше 1700 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.

Управление ГИБДД просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию (телефон 102, 292902, 292999) о водителях, которые представляют опасность для окружающих.

ГИБДД водители

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