Врачи дали возможность ребёнку самостоятельно питаться
12 апреля в Улан-Удэ из Москвы после лечения вернулся воспитанник дома ребёнка «Аистёнок». Малышу всего 2 года 8 месяцев, но он уже перенёс тяжелейшую травму.
По халатности ребёнок, которому тогда не было и двух лет, выпил опасное средство и получил химический ожог гортани и глотки. Мальчику пришлось поставить трахеостому – специальную трубку в дыхательном горле, а также гастростому – трубку в желудке для ввода пищи.
После этого ЧП ребёнка у родителей забрали, и сейчас он живёт в «Аистёнке».
В марте этого года малыша увезли в Москву, в пути его сопровождал медик из Бурятии. В столице мальчика приняли в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей минздрава России.
- 21 марта в Москве прошла успешная операция. Благодаря проведённой операции сейчас состояние ребёнка удовлетворительное, мальчик может самостоятельно кушать, - рассказали в доме ребёнка «Аистёнок».
В июле запланирован второй этап лечения малыша.
Малыша из Бурятии с ожогом гортани прооперировали в Москве
Общество, Фото:
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