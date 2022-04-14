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В Забайкалье «Искандеры» нанесли учебные ракетные удары

В Забайкалье «Искандеры» нанесли учебные ракетные удары
Общество,  Фото:из архива
Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника

В Забайкальском крае с военнослужащими ракетного соединения состоялась плановая тренировка по подготовке и нанесению ракетных ударов по объектам условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», совершили марш в назначенный район.

- При этом механики-водители отработали вождение крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 с маневрированием в ограниченном пространстве, а также преодолением естественных препятствий и условно зараженных участков местности, - уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.

В позиционном районе ракетчики выполнили маскировку позиций и развёртывание комплексов. Также в полевых условиях боевые расчёты соединения выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.

В дальнейшем, получив координаты объектов «противника», расчёты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника. Они выполнили учебные (электронные) пуски ракет на расстояние несколько сотен километров.

Ракетчики также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательные группы.
военнослужащие

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