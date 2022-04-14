Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника
В Забайкальском крае с военнослужащими ракетного соединения состоялась плановая тренировка по подготовке и нанесению ракетных ударов по объектам условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», совершили марш в назначенный район.
- При этом механики-водители отработали вождение крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930 с маневрированием в ограниченном пространстве, а также преодолением естественных препятствий и условно зараженных участков местности, - уточнили в пресс-службе Восточного военного округа.
В позиционном районе ракетчики выполнили маскировку позиций и развёртывание комплексов. Также в полевых условиях боевые расчёты соединения выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.
В дальнейшем, получив координаты объектов «противника», расчёты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника. Они выполнили учебные (электронные) пуски ракет на расстояние несколько сотен километров.
Ракетчики также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательные группы.
В Забайкалье «Искандеры» нанесли учебные ракетные удары
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Врачи дали возможность ребёнку самостоятельно питаться
Расчёты уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника
Улан-удэнец Максим Концов получил звание Героя России посмертно
Бурдрам гастролирует в Закаменском районе
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась
Они провели серию обучающих занятий по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
Ситуация немало озаботила жителей Тарбагатайского района
Тепло вернут во второй половине дня
За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной
В Улан-Удэ без осадков
Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы
Даба лама скончался на 48-м году жизни
Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева
Работы были завершены в год 200-летия со дня рождения бурятского учёного