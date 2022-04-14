В районах Бурятии спектакль о жизни в Корее идёт с аншлагом

Бурдрам гастролирует в Закаменском районе



Бурятский драматический театр гастролирует в Закаменском районе Бурятии. На второй день гастролей спектакль «Корея_03» (16+) собрал на дневной сеанс в Закаменском дворце культуры старшеклассников со всего района, сообщает пресс-служба театра.



- Яблоку негде в зале упасть, а снегопад помешал приехать школьникам из отдаленных сёл, - отметила администратор Бурдрамы Ирина Очирова.



Многие юные зрители Закаменского района воспользовались при покупке билетов «Пушкинской картой», которая для них широко открыла двери к театральному искусству. По словам, министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой внедрение в жизнь «Пушкинской карты» происходит в сельских учебных заведениях намного активнее, чем в Улан-Удэ.



«Корея_03» - непростая постановка, многое в спектакле о жизни бурятских гастарбайтеров в стране утренней свежести изображается художественным языком символизма.



- Затаив дыхание, смотрели спектакль дети: тема трудовой миграции из Бурятии в Южную Корею для многих, если не для всех, известная. Некоторые из детей, как одна из героинь пьесы, находятся в разлуке с родителями, зарабатывающими деньги на чужбине ради их будущего. Возможно, что сегодня кого- то из молодых зрителей покорило манящее очарование сцены, и в мечтах они тоже захотят стать артистами. Подростковая пора - время первой романтической влюбленности. Наверняка, кто-то сегодня обрел свой первый недосягаемый объект любви и обожания. Ведь, не влюбиться в наших артистов невозможно! Так молоды, красивы и обворожительны они в свете рампы, - сообщает пресс-служба Бурятского театра.

