 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 апреля

13 апреля

Популярное

В районах Бурятии спектакль о жизни в Корее идёт с аншлагом

В районах Бурятии спектакль о жизни в Корее идёт с аншлагом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурдрам гастролирует в Закаменском районе

Бурятский драматический театр гастролирует в Закаменском районе Бурятии. На второй день гастролей спектакль «Корея_03» (16+) собрал на дневной сеанс в Закаменском дворце культуры старшеклассников со всего района, сообщает пресс-служба театра.

- Яблоку негде в зале упасть, а снегопад помешал приехать школьникам из отдаленных сёл, - отметила администратор Бурдрамы Ирина Очирова.

Многие юные зрители Закаменского района воспользовались при покупке билетов «Пушкинской картой», которая для них широко открыла двери к театральному искусству. По словам, министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой внедрение в жизнь «Пушкинской карты» происходит в сельских учебных заведениях намного активнее, чем в Улан-Удэ.

«Корея_03» - непростая постановка, многое в спектакле о жизни бурятских гастарбайтеров в стране утренней свежести изображается художественным языком символизма.

- Затаив дыхание, смотрели спектакль дети: тема трудовой миграции из Бурятии в Южную Корею для многих, если не для всех, известная. Некоторые из детей, как одна из героинь пьесы, находятся в разлуке с родителями, зарабатывающими деньги на чужбине ради их будущего. Возможно, что сегодня кого- то из молодых зрителей покорило манящее очарование сцены, и в мечтах они тоже захотят стать артистами. Подростковая пора - время первой романтической влюбленности. Наверняка, кто-то сегодня обрел свой первый недосягаемый объект любви и обожания. Ведь, не влюбиться в наших артистов невозможно! Так молоды, красивы и обворожительны они в свете рампы, - сообщает пресс-служба Бурятского театра.
спектакль Бурятский театр драмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей
В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей
Общество, 14.04.2022
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась
В Бурятии специалисты по уходу за пожилыми поделились опытом со студентами
В Бурятии специалисты по уходу за пожилыми поделились опытом со студентами
Общество, 14.04.2022
Они провели серию обучающих занятий по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
Жители Бурятии просят не допустить разработку карьера у сакральной горы
Жители Бурятии просят не допустить разработку карьера у сакральной горы
Общество, 14.04.2022
Ситуация немало озаботила жителей Тарбагатайского района
В Улан-Удэ на одной улице отключат теплоснабжение
В Улан-Удэ на одной улице отключат теплоснабжение
Общество, 14.04.2022
Тепло вернут во второй половине дня
В Бурятии ещё два человека скончались от коронавируса
В Бурятии ещё два человека скончались от коронавируса
Общество, 14.04.2022
За сутки госпитализировали менее 20 больных ковидом
После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»
После двухлетнего перерыва по Улан-Удэ пройдёт «Бессмертный полк»
Общество, 14.04.2022
Программа празднования Дня Победы, в отличие от прошлых двух лет, будет насыщенной
В Улан-Удэ выступят лучшие танцоры Бурятии
В Улан-Удэ выступят лучшие танцоры Бурятии
Общество, 13.04.2022
Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы
В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана
В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана
Общество, 13.04.2022
Даба лама скончался на 48-м году жизни
Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
Родителям служившего в Улан-Удэ офицера вручили орден Мужества
Общество, 13.04.2022
Госнаграду родителям привёз сослуживец Бадмы Бадмаева
В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова
В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова
Общество, 13.04.2022
Работы были завершены в год 200-летия со дня рождения бурятского учёного
В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
Общество, 13.04.2022
В турнире примут участие более 650 спортсменов
В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков
В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков
Общество, 13.04.2022
12 человек показали, чему они научились всего за полгода
В Бурятии больше половины женщин носят очки
В Бурятии больше половины женщин носят очки
Общество, 13.04.2022
Любопытную статистику привёл Бурятстат
В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов
В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов
Общество, 13.04.2022
Обучение прошло в Джидинском многопрофильном техникуме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^