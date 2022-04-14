Они провели серию обучающих занятий по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами
В Бурятии продолжается внедрение комплексной программы поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов – системы долговременного ухода. Одним из его этапов стало обучение студентов кафедры «Социальные технологии» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Своим опытом со студентами поделились тренеры комплексного центра «Доверие», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Тренеры начали серию обучающих занятий по школе ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Программа рассчитана на 8 часов непрерывной практической работы и включает в себя ознакомление с более чем 20 технологиями общего и специального ухода за маломобильными и немобильными гражданами.
В первый день в школе ухода обучились более 20 студентов и преподавателей кафедры «Социальные технологии» ВСГУТУ, во второй половине апреля работа будет продолжена.
Планируется, что школу ухода проведут также в мае для студентов и преподавателей кафедры теории социальной работы Бурятского государственного университета.
В Бурятии специалисты по уходу за пожилыми поделились опытом со студентами
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