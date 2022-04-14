Жители Бурятии просят не допустить разработку карьера у сакральной горы





- Нет, разработки карьера не будет. Администрация Тарбагатайского района не согласовала размещение карьера на данном земельном участке, так как он был предоставлен для сельскохозяйственного использования. «Шептун» владеет непроверенной информацией и дезинформировал вас. Не верьте шептунам, в случае возникновения вопросов звоните напрямую в администрацию района, где вы получите полную и объективно-достоверную информацию, - ответил Смолин.

Жители села Нижний Саянтуй активно обсуждают информацию о том, что местный предприниматель, возможно, намерен добывать гравий у сакрального для селян горы - в 500 метрах от населённого пункта. Пост обеспокоенной местной жительницы появился в паблике «Аноним 03» в социальной сети «Вконтакте».- Эта гора единственная в округе с удобным и относительно безопасным спуском, там детишки с утра до вечера зимой катаются. Ещё здесь удобный спуск для запуска дельтапланов, а у нас вот министерство туризма всё говорит и говорит о развитии туризма в районах, вот бери и используй, как говорится. У нас часто приезжают такие одиночки, летают, а почему бы не организовать там всё необходимое? Тогда тот же бизнес можно там сделать, а то ведь просто раскорчуют да бросят. Но и даже не это главное. У нас это место памяти, там установлен поминальный крест – на самой вершине, он там стоит в месте захоронения погибших земляков наших. То есть гравий собрались копать прямо на могилах, считай, куда только власти смотрят? А поблизости стоит молитвенный барабан хурдэ, эта гора для буддистов место сакральное, - написала возмущенная жительница.Автор поста обращает внимание, что в районе (ред. - Тарбагатайский) уже действуют пять карьер, добывающих гравий и возят его оттуда круглыми сутками. Она также отмечает, что жители Нижнего Саянтуя говорили с бизнесменом, который, в свою очередь, заявил, что все необходимые разрешительные документы от властей на добычу у него имеются или же он собирается их получить.- Мы разве мусор какой, чтобы так с нами, как с грязью, подвинуть и разрыть? Чтобы место памяти нашей, сакральное место, такое важное для всей нашей деревни - просто раскопать, срыть с лица земли и крест, и Хурдэ? Вся надежда на то, что мое это обращение увидят люди, которые принимают решения и как-то повлияют на это. А иначе будем Путину писать! Одна надежда у нас останется, - подытожила автор поста.Аналогичные обращения поступили в группу «Тарбагатай-инфо 24/7» с просьбой проверить информацию на достоверность.- Сегодня мне «шепнули на ушко», что подписан документ на разработку карьера на горе Казачья, что в Нижнем Саянтуе. Мы проживаем в непосредственной близости с этой горой и конечно же не хотелось бы чтобы пострадали наше имущество и здоровье от взрывов, - говорится в сообщении.Глава Тарбагатайского района Владимир Смолин дал официальный комментарий, где опроверг информацию.