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В Улан-Удэ на одной улице отключат теплоснабжение

В Улан-Удэ на одной улице отключат теплоснабжение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тепло вернут во второй половине дня

Сегодня, 14 апреля, в Улан-Удэ специалисты будут устранять утечку теплоносителя в районе улицы Хахалова. Из-за этого произойдёт отключение теплоснабжения. Тепла не будет с 10:30 до 14:30.

Отключение коснётся:

ул. Хахалова 2, 3, 3а, 5, 6, 8;
ФЛ Грудин А.В., Хахалова, 8б;
Востсибрыбцентр;
ГКУ ХТК, Хахалова,8а;
Гараж СМП-10, Хахалова,8г;
МУ «Улан-Удэстройзаказчик», Хахалова,8г;
ИП Доржиев, Хахалова,12б;
СПК-42, Хахалова,12;
ФЛ Ульзутуева Э.Б. Хахалова,2а;
ИП Ралик Хахалова,2д;
ИП Прокопьев А.А., Хахалова, 2д;
ИП Шагдарова И.В., Хахалова, 2д.

отключение тепла

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