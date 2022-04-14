В Улан-Удэ на одной улице отключат теплоснабжение

Тепло вернут во второй половине дня



Сегодня, 14 апреля, в Улан-Удэ специалисты будут устранять утечку теплоносителя в районе улицы Хахалова. Из-за этого произойдёт отключение теплоснабжения. Тепла не будет с 10:30 до 14:30.



Отключение коснётся:



ул. Хахалова 2, 3, 3а, 5, 6, 8;

ФЛ Грудин А.В., Хахалова, 8б;

Востсибрыбцентр;

ГКУ ХТК, Хахалова,8а;

Гараж СМП-10, Хахалова,8г;

МУ «Улан-Удэстройзаказчик», Хахалова,8г;

ИП Доржиев, Хахалова,12б;

СПК-42, Хахалова,12;

ФЛ Ульзутуева Э.Б. Хахалова,2а;

ИП Ралик Хахалова,2д;

ИП Прокопьев А.А., Хахалова, 2д;

ИП Шагдарова И.В., Хахалова, 2д.





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