В Улан-Удэ выступят лучшие танцоры Бурятии

Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы
В Улан-Удэ 25 апреля в культурно-досуговом центре «Рассвет» состоится отбор хореографических коллективов межрегионального конкурса современного танца «Байкальский танцевальный марафон». Лучшие затем выступят на гала-концерте.
В отборочном марафоне танцоры покажут современную хореографию, эстрадные и уличные танцы, диско, джаз, модерн, хип-хоп, современную бурят-монгольскую хореографию. Участие примут танцоры от семи лет и взрослые коллективы, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Зрителям – любителям хореографического искусства предстоит увидеть в одном концерте разнообразие направлений и стилей танцев.
Отмечается, что отбор на гала-концерт пройдет в два этапа. Жюри выберет финалистов конкурса по видеозаписям выступлений. Гала-концерт конкурса состоится в Улан-Удэ 26 апреля в Русском драматическом театре.
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