Снег ожидается сегодня на севере Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ без осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём по северной половине местами осадки в виде снега и мокрого снега.



На дорогах местами гололедица.



Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +6,+11, местами +3,-2.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём +7,+9.



