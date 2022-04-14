В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём по северной половине местами осадки в виде снега и мокрого снега.
На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +6,+11, местами +3,-2.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём +7,+9.
Снег ожидается сегодня на севере Бурятии
Общество, Фото:
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