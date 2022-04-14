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Снег ожидается сегодня на севере Бурятии

Снег ожидается сегодня на севере Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём по северной половине местами осадки в виде снега и мокрого снега.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +6,+11, местами +3,-2.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днём +7,+9.

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