В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана









У Даба ламы остались жена и двое детей.



- На территории дацана был возведен новый центральный дуган – Цогчен дуган. Даба лама принимал активное участие в строительстве. Кроме того, как символ памятования о прошлых ламах и Хамбо Ламах, на исторических местах и их родинах были возведены субурганы. Даба лама также принимал участие в работе. Все годы своего служения Даба лама постоянно поддерживал казачество, оказывал им и духовную поддержку. Теперь дело всей его проложат ламы, - говорится в сообщении Буддийской Сангхи России.



В дацанах будет проведён специальный молебен «Юрөөл Маани»

У Даба ламы остались жена и двое детей.- На территории дацана был возведен новый центральный дуган – Цогчен дуган. Даба лама принимал активное участие в строительстве. Кроме того, как символ памятования о прошлых ламах и Хамбо Ламах, на исторических местах и их родинах были возведены субурганы. Даба лама также принимал участие в работе. Все годы своего служения Даба лама постоянно поддерживал казачество, оказывал им и духовную поддержку. Теперь дело всей его проложат ламы, - говорится в сообщении Буддийской Сангхи России.В дацанах будет проведён специальный молебен «Юрөөл Маани»

Ушёл из жизни лама Шулутского дацана (что находится в Заиграевском районе Бурятии) Норбоев Даба Аюржанаевич.- С прискорбием сообщаем, что по причине внезапной болезни нас покинул Ловбон лама Шулутского дацана Норбоев Даба Аюржанаевич, который всю свою осознанную жизнь посвятил служению бурятскому народу в качестве священнослужителя, - сообщила Буддийская традиционная Сангха России.Даба Аюржанаевич родился 7 сентября 1974 года в улусе Додо-Гол Хоринского района. Здесь же провёл школьные годы. По достижению 18 лет в 1992 году был призван в ряды Советской армии. Служил в Омске рядовым в роте связи.После службы, вернувшись домой, по велению сердца пришёл в дацан - хувараком. Позднее был зачислен в штатные ламы.С 2010 года служил в Шулутском дацане «Гандан Даржалин» в должности Ловбон ламы.В 2017 году вступил в казачество в чин младший вахмистр. Имел официальную должность - казачий лама, окормляющий окружное казачье общество Бурятии «Верхнеудинское». Также был членом правления казачьего общества.Награждён юбилейной медалью «250 лет указа сената России о формировании 4-х бурятских казачьих конных полков в 1764 году».