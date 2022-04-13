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В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана

В Бурятии ушёл из жизни лама Шулутского дацана
Общество,  Фото:Сангха России
Даба лама скончался на 48-м году жизни

Ушёл из жизни лама Шулутского дацана (что находится в Заиграевском районе Бурятии) Норбоев Даба Аюржанаевич.

- С прискорбием сообщаем, что по причине внезапной болезни нас покинул Ловбон лама Шулутского дацана Норбоев Даба Аюржанаевич, который всю свою осознанную жизнь посвятил служению бурятскому народу в качестве священнослужителя, - сообщила Буддийская традиционная Сангха России.

Даба Аюржанаевич родился 7 сентября 1974 года в улусе Додо-Гол Хоринского района. Здесь же провёл школьные годы. По достижению 18 лет в 1992 году был призван в ряды Советской армии. Служил в Омске рядовым в роте связи.

После службы, вернувшись домой, по велению сердца пришёл в дацан - хувараком. Позднее был зачислен в штатные ламы.

С 2010 года служил в Шулутском дацане «Гандан Даржалин» в должности Ловбон ламы.

В 2017 году вступил в казачество в чин младший вахмистр. Имел официальную должность - казачий лама, окормляющий окружное казачье общество Бурятии «Верхнеудинское». Также был членом правления казачьего общества.

Награждён юбилейной медалью «250 лет указа сената России о формировании 4-х бурятских казачьих конных полков в 1764 году».



У Даба ламы остались жена и двое детей.

- На территории дацана был возведен новый центральный дуган – Цогчен дуган. Даба лама принимал активное участие в строительстве. Кроме того, как символ памятования о прошлых ламах и Хамбо Ламах, на исторических местах и их родинах были возведены субурганы. Даба лама также принимал участие в работе. Все годы своего служения Даба лама постоянно поддерживал казачество, оказывал им и духовную поддержку. Теперь дело всей его проложат ламы, - говорится в сообщении Буддийской Сангхи России.

В дацанах будет проведён специальный молебен «Юрөөл Маани»
лама буддизм некролог

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