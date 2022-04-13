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В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова

В Бурятии отремонтировали клуб на малой родине Доржи Банзарова
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Работы были завершены в год 200-летия со дня рождения бурятского учёного

В селе Додо-Ичетуй Джидинского района Бурятии завершён ремонт местного клуба. В этом селе в 1822 году родился бурятский учёный Доржи Банзаров, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

В 2018 году в клубе уже был проведён ремонт. Сейчас подрядчики обшили профилированным листом фасад здания, утеплили стены и фундамент, построили тамбур. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов было направлено 1 млн 144 тысяч рублей.

Открытие клуба планируется в сентябре.

-Этот год для нас особенный. В этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения нашего знаменитого земляка Доржи Банзарова. Мы гордимся им! Несмотря на то, что он прожил всего 33 года, он оставил после себя огромный научный след. Память о нем живёт в его многочисленных научных трудах, и мы приурочим открытие нашего клуба в честь славного юбилея - 200-летия со дня его рождения. Думаю, это состоится в сентябре, - говорит главный экономист управления культуры Джидинского района Галсан Дармаев.

Всего в селе проживает 565 жителей. В основном жители занимаются сельским хозяйство и личным подворьем.

-Мы ждали этого ремонта 10 лет. В клубе есть библиотека, три вокальных кружка: два детских и один взрослый, их посещают 47 участников. Конечно, для населения очень важно, что открылся дом культуры, возобновилась культурная жизнь села, - говорит заведующая клубом Мария Сапкеева.

В этом году по нацпроекту должны отремонтировать ещё 23 дома культуры.

Ранее в селе Додо-Ичетуй запланировали открыть памятник первому бурятскому учёному.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в Бурятии отметили 200-летие со дня рождения Доржи Банзарова. В Бурятском госуниверситете прошла международная научно-практическая конференция «Банзаровские чтения», а в театре Бурятской драмы состоялось торжественное собрание, где глава республики Алексей Цыденов наградил студентов и аспирантов, удостоенных именной стипендией Доржи Банзарова.
дом культуры Доржи Банзаров

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