В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В турнире примут участие более 650 спортсменов



16 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан. Турнир будет посвящён богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Соревнование состоится в Культурно-спортивном комплексе.



В турнире примут участие борцы из Республик Саха (Якутия), Тыва и Монголии, Забайкальского края и Иркутской области.



- Турнир, в народе называемый «Белая Тара», по традиции собирает огромное количество гостей из самых разных регионов страны. Бурятия вновь принимает событие по одному из самых популярных видов спорта – борьба, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



Всего участие примут более 650 спортсменов:



- Юноши и дети в весовых категориях 30,35,40,45,50,55,60,65 и свыше 65 килограммов, продолжительность схваток – 3 минуты;



- Мужчины в весовых категориях 63,75 и свыше 75 килограммов, продолжительность схваток – 5 минут.



По правилам бурятской национальной борьбы каждый участник должен иметь два кушака: красного и синего цветов.



Выход на ковёр обязательно в шуудаке или шортах с завязанными кушаками.



Церемония открытия – в 15:00. Начало в 10:00.



Вход бесплатный.





Возрастное ограничение 6+

