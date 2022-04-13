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В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе

В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В турнире примут участие более 650 спортсменов

16 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан. Турнир будет посвящён богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Соревнование состоится в Культурно-спортивном комплексе.

В турнире примут участие борцы из Республик Саха (Якутия), Тыва и Монголии, Забайкальского края и Иркутской области.

- Турнир, в народе называемый «Белая Тара», по традиции собирает огромное количество гостей из самых разных регионов страны. Бурятия вновь принимает событие по одному из самых популярных видов спорта – борьба, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Всего участие примут более 650 спортсменов:

- Юноши и дети в весовых категориях 30,35,40,45,50,55,60,65 и свыше 65 килограммов, продолжительность схваток – 3 минуты;

- Мужчины в весовых категориях 63,75 и свыше 75 килограммов, продолжительность схваток – 5 минут.

По правилам бурятской национальной борьбы каждый участник должен иметь два кушака: красного и синего цветов.

Выход на ковёр обязательно в шуудаке или шортах с завязанными кушаками.

Церемония открытия – в 15:00. Начало в 10:00.

Вход бесплатный.


Возрастное ограничение 6+ 
спорт национальная борьба

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