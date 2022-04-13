В турнире примут участие более 650 спортсменов
16 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан. Турнир будет посвящён богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Соревнование состоится в Культурно-спортивном комплексе.
В турнире примут участие борцы из Республик Саха (Якутия), Тыва и Монголии, Забайкальского края и Иркутской области.
- Турнир, в народе называемый «Белая Тара», по традиции собирает огромное количество гостей из самых разных регионов страны. Бурятия вновь принимает событие по одному из самых популярных видов спорта – борьба, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Всего участие примут более 650 спортсменов:
- Юноши и дети в весовых категориях 30,35,40,45,50,55,60,65 и свыше 65 килограммов, продолжительность схваток – 3 минуты;
- Мужчины в весовых категориях 63,75 и свыше 75 килограммов, продолжительность схваток – 5 минут.
По правилам бурятской национальной борьбы каждый участник должен иметь два кушака: красного и синего цветов.
Выход на ковёр обязательно в шуудаке или шортах с завязанными кушаками.
Церемония открытия – в 15:00. Начало в 10:00.
Вход бесплатный.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ бесплатно пустят на турнир по национальной борьбе
Общество, Фото:
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