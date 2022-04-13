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В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков

В Улан-Удэ прошёл концерт начинающих барабанщиков
Общество,  Фото:Александр Астраханцев
12 человек показали, чему они научились всего за полгода

12 апреля в Улан-Удэ состоялся дебютный концерт слушателей курсов для желающих научиться играть на барабанах. Дюжина начинающих барабанщиков показали, чему они научились за полгода обучения в школе, которую в июле 2021 года создала семейная пара из Тулы. Семья решила уехать из родного места и открыть эти курсы в Улан-Удэ. Столицу Бурятии они выбрали не случайно, а спустя долгое время раздумий.

- Когда наши управляющие выбирали город, они смотрели на масштабность, на количество людей. На выбор были Улан-Удэ, Чита, Якутск и ещё что-то. Улан-Удэ их больше заинтересовал. Заинтересовал Байкал. И, конечно, люди. Они списывались с некоторыми жителями и пытались найти связь. И решили приехать сюда, затем без проблем набрали команду, - поделилась Анастасия, SMM-менеджер курсов для барабанщиков.

В своих стенах школа собирает единомышленников. По словам участников концерта, на репетициях стоит настоящая семейная атмосфера.

- В нашей команде каждый ученик может прийти и почувствовать атмосферу тепла, почувствовать себя частью этой «лодки». У нас в команде нет подразделения, что отдельно администратор, отдельно музыканты, каждый занимается своим делом. Нет. Я менеджер, я могу и позвонить как админ, я могу где-то помочь провести урок. У нас семья. По-другому это не назовёшь. Я так рада, что концерт наконец-то состоялся, до сих пор не могу отойти от эмоций, - рассказала Анастасия.


Ученицу курсов Ольга учиться игре на барабанах отправили её дети.

- Дети уехали, внуков нет. Они мне сказали: «Мать, иди на барабаны». Атмосфера у нас прекрасная, педагоги корректные, очень отзывчивые. И самое главное – нет возрастных ограничений и стереотипов. К тебе не относятся к человеку, который пришел с какими-то своими устоями. К тебе относятся как к ровне. Приходя туда ты не чувствуешь возраста, ограничений. Просто общаешься и работаешь. Насильно тебя не затягивают. Я сейчас конечно не вышла на этот концерт, просто не вышло по личным причинам, но, у нас есть единение. И если бы его не было, мы бы не пришли поддержать друг друга. На сцене выступали единицы, но в зале сидели многие, - рассказала Ольга.

- Я кайфанул конкретно. Ребята молодцы. Я играл на гитаре всю жизнь, а барабанами начал заниматься лет семь назад. Гитаристов в стране много, а барабанщиков нет. Это классно, - поделился эмоциями Кирилл, учитель школы.

По словам учеников, они стали «детьми» основателей, они в шутку называют их мама и папа. Полгода назад даже они не знали, как правильно держать в руках барабанные палочки, но уже сейчас выступают на сцене.

Концерт длился всего два часа, но за это время люди, сидящие за столиками, выходили танцевать и активно подпевали. После концерта большая часть публики разошлась, что показывает уровень поддержки зрителями.



концерт музыканты

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