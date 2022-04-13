В Бурятии больше половины женщин носят очки

Любопытную статистику привёл Бурятстат



По данным выборочного обследования состояния здоровья населения, в Бурятии носят очки или контактные линзы 45 % мужчин и 60% женщин, сообщает Бурятстат.



В России также больше половины женщин (57%) носят очки или контактные линзы, у мужчин этот показатель ниже — 41%.



Наиболее популярны очки у женщин в Рязанской области - их носят восемь из десяти женщин. Пользуются очками практически каждый второй мужчина (52 %) в Удмуртской республике.



А реже всего носят очки мужчины из республики Тыва - 19% и женщины из Чеченской республики - 18%.



