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В Бурятии больше половины женщин носят очки

В Бурятии больше половины женщин носят очки
Общество,  Фото:pixabay.com
Любопытную статистику привёл Бурятстат

По данным выборочного обследования состояния здоровья населения, в Бурятии носят очки или контактные линзы 45 % мужчин и 60% женщин, сообщает Бурятстат.

В России также больше половины женщин (57%) носят очки или контактные линзы, у мужчин этот показатель ниже — 41%.

Наиболее популярны очки у женщин в Рязанской области - их носят восемь из десяти женщин. Пользуются очками практически каждый второй мужчина (52 %) в Удмуртской республике.

А реже всего носят очки мужчины из республики Тыва - 19% и женщины из Чеченской республики - 18%.

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