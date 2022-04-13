Любопытную статистику привёл Бурятстат
По данным выборочного обследования состояния здоровья населения, в Бурятии носят очки или контактные линзы 45 % мужчин и 60% женщин, сообщает Бурятстат.
В России также больше половины женщин (57%) носят очки или контактные линзы, у мужчин этот показатель ниже — 41%.
Наиболее популярны очки у женщин в Рязанской области - их носят восемь из десяти женщин. Пользуются очками практически каждый второй мужчина (52 %) в Удмуртской республике.
А реже всего носят очки мужчины из республики Тыва - 19% и женщины из Чеченской республики - 18%.
В Бурятии больше половины женщин носят очки
Общество, Фото:
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