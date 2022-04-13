Обучение прошло в Джидинском многопрофильном техникуме
В Бурятии организовали курсы для механизаторов, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода.
Специалисты из Селенгинского, Кяхтинского, Закаменского и Джидинского районов прошли обучение на тему «Ресурсосберегающие технологии и технические средства в растениеводстве» в Джидинском многопрофильном техникуме.
Обучающиеся освоили теорию - прослушали лекции о новых технологиях обработки почвы и посева, особенностях посева, выборе сортов.
В практической части они узнали о возможностях современных посевных комплексов, тракторов и оборудования для посева, обработки почвы.
В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов
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