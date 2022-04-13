В Бурятии специалисты из районов обучились на механизаторов

Обучение прошло в Джидинском многопрофильном техникуме



В Бурятии организовали курсы для механизаторов, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода.



Специалисты из Селенгинского, Кяхтинского, Закаменского и Джидинского районов прошли обучение на тему «Ресурсосберегающие технологии и технические средства в растениеводстве» в Джидинском многопрофильном техникуме.



Обучающиеся освоили теорию - прослушали лекции о новых технологиях обработки почвы и посева, особенностях посева, выборе сортов.



В практической части они узнали о возможностях современных посевных комплексов, тракторов и оборудования для посева, обработки почвы.



