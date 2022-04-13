Алексей Цыденов поручил ускорить работу по благоустройству туристических мест
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить безопасность в местах отдыха. Так, популярные пляжи возьмут под видеонаблюдение. В пресс-службе правительства республики сообщили, что вопрос обсуждался 12 апреля на заседании совета по развитию туризма.
- Поручение минздраву Бурятии пересмотреть схему оказания медицинской помощи отдыхающих, возможно, нам требуется где-то усиление, медицинские работники не должны ехать издалека, нужно оказывать помощь оперативно. Тема безопасности на пляжах – популярные места отдыха нужно оборудовать видеонаблюдением. Также непонятно, где есть участковые, где их нет, нужно понять время реагирования и также с правоохранительными органами посмотреть, где требуется усиление. Прошу минтуризма этот вопрос с районами отработать для каждой точки массового пребывания отдыхающих, срок месяц, - поручил Алексей Цыденов.
В этом году 10 муниципальным образованиям предоставлена субсидия из бюджета на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа. В том числе деньги пойдут на строительство дополнительных санитарных зон с туалетами.
На сегодняшний день места установки автономных модульных туалетов уже определены в Заиграевском и Прибайкальском районах. В ближайшее время новые санитарные зоны установят в Ацагатском дацане и в селе Гремячинск - на территории дома культуры.
Глава Бурятии дал поручение ускорить работу по их благоустройству.
- Прошу организовать работу по обустройству новых санитарных зон оперативно, максимум до конца июня, чтобы было уже всё построено, - поручил глава республики.
В Бурятии популярные пляжи возьмут под видеонаблюдение
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