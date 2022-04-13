Юные жители Улан-Удэ «познакомились» с космосом

Общество, Фото: Национальный музей Бурятии

День космонавтики прошёл в Национальном музее Бурятии



12 апреля по традиции в стенах Национального музея Бурятии проходили мероприятия, посвящённые Дню космонавтики.



В залах Художественного музея имени Сампилова второклассники городской школы № 9 приняли участие в мастер-классе по рисованию «Космос».



Сотрудники Музея природы Бурятии выпустили видеоролик, где рассказали о самых многочисленных, и в тоже время загадочных небесных телах– астероидах.



- Кроме этого, в Музее природы школьники 3 класса лингвистической гимназии № 3 совершили невероятное путешествие к звездам и планетам, посетив цифровой «Планетарий». В программу также входило посещение постоянной экспозиции музея и участие в веселой викторине, - сообщили в пресс-службе Национального музея.



В Новоселенгинском музее декабристов прошёл мастер-класс по изготовлению коллективной аппликации «В космос». Участниками мероприятия стали учащиеся начальных классов Новоселенгинской школы. В начале занятия сотрудники музея рассказали школьникам о знаменательной дате и строении Солнечной системы.





