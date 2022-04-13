Видео: В Бурятию прилетели гуси









В «Бурприроде» рассказали, что пик перелёта птиц приходится на конец апреля – начало мая, когда большая часть озёра еще покрыта льдом. Это захватывающее зрелище: когда тысячные стаи разномастных уток покрывают водяную гладь озера, на берегу у кромки льда толпятся гуси, снуют вездесущие кулики, среди всего этого шума выделяются своим спокойствием и величием белые лебеди. Небо наполнено голосами журавлей и жаворонков. Подобное явление привлекает многих орнитологов.



В Боргойском заказнике многие птицы остаются на гнездовье. Здесь специалисты большое внимание уделяют «краснокнижным» видам.



На территории заказника обитают дрофа, беркут, сапсан, кречет, балобан, черный гриф, черный аист, шилоклювка и другие. По соседству с пернатыми живут и типично степные жители красная лисица, солонгой, тарбаган. В Красную книгу Бурятии занесены корсак, кот-манул, даурский ёж, заяц-толай. Они редко попадаются на глаза, и большое счастье увидеть и заснять их на камеру. Эти зверьки очень осторожны и ведут преимущественно ночной образ жизни.



Боргойский заказник был создан в 1979 году, его площадь составляет 12.8 тысяч га. Заказник занимается охраной перелётных птиц и среды их обитания в рамках исполнения Конвенции между правительствами СССР, США, Индии, Кореи, Канады и Японии «Об охране перелётных птиц и cреды их обитания».



Боргойский заказник в Бурятии по праву считается райским прибежищем для птиц – это место массового перелёта, отдыха, кормления и гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц. Здесь много озёр, а общая площадь водоёмов составляет 5 тысяч га.Прилёт гусей в Бурятию запечатлел государственный инспектор «Бурприроды» Андрей Холмогоров.