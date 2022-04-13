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В Восточном военном округе резервисты вышли на полигоны

В Восточном военном округе резервисты вышли на полигоны
Общество,  Фото:из архива
Резервисты выполнят стрельбы из стрелкового вооружения и ручных противотанковых гранатомётов

Ежемесячные полевые сборы с гражданами, находящимися в мобилизационном резерве, начались в Восточном военном округе.

Ежемесячные практические тренировки пройдут на общевойсковых полигонах с 12 по 14 апреля.

- В ходе сборов резервисты продолжат освоение курса общевойсковой подготовки. Они выполнят стрельбы из стрелкового вооружения и ручных противотанковых гранатомётов, изучат боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получат основные навыки, необходимые для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что в этом месяце военнослужащие закрепят навыки выполнения огневых задач с помощью миномётных комплексов. Также резервисты продолжат совершенствоваться в управлении колесной и бронированной гусеничной техникой.

Главной задачей боевой подготовки резервистов названо «восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном резерве».

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого трёхдневные военные сборы с резервистами прошли в марте и в феврале. Февральские сборы проходили на полигоне «Дивизионный» в гвардейском танковом соединении. На заключительном этапе сбора состоялись практические занятия по огневой подготовке.
военнослужащие резервисты

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