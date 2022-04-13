Высота снежного покрова превысила 20 сантиметров
13 апреля в Закаменском районе Бурятии прошёл обильный снег. Высота снежного покрова превышала 20 сантиметров. Фотографиями засыпанного снега Закаменска, а также посёлка Холтосон местные жители поделились в группе «Закамна-инфо».
«Зима вернулась. Красоты родного края», - прокомментировала местная жительница.
В свою очередь, жителей района в связи со снегом призывают быть внимательнее. На перевалах подъёмы и спуски сейчас затруднены и опасны.
- Техника будет работать на местах. Но на это требуется время. Просим временно воздержаться от поездок. Спасибо за понимание, - обратилась администрация Закаменского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы дважды столкнулись с аномальными апрельскими снегопадами. Обильные осадки выпали сперва 4 апреля, из-за чего утром движение в городе было фактически парализовано. Но спустя два дня, 6 апреля, ночью вновь прошёл сильный снегопад. Оба раза временно закрывали аэропорт «Байкал», так как взлётную полосу сильно заметало.
«Зима вернулась»: В Бурятии вновь прошёл снегопад
Общество, Фото:
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