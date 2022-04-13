Улан-удэнцев предупредили о непогоде

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К концу рабочей недели ожидается похолодание



Мэрия Улан-Удэ опубликовала предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях.



По данным синоптиков, 14-15 апреля ожидается ветер, на дорогах местами гололедица.



В четверг, 14 апреля, в Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3, -5, днём +7, +9.



В пятницу, 15 апреля, в Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью -2, -4, днём +12, +14.



Всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.



