К концу рабочей недели ожидается похолодание
Мэрия Улан-Удэ опубликовала предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях.
По данным синоптиков, 14-15 апреля ожидается ветер, на дорогах местами гололедица.
В четверг, 14 апреля, в Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3, -5, днём +7, +9.
В пятницу, 15 апреля, в Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью -2, -4, днём +12, +14.
Всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Улан-удэнцев предупредили о непогоде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Срок действия продлят на три года
Пояснения дали специалисты Пенсионного фонда
Волонтёры двух стран будут проводить совместные акции
Баргузинский дацан приглашает на хурал и обряды
Здесь будут работать фельдшер, акушерка и зубной врач
Асфальт возле школы уже почти провалился
Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»
Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом
Дарима Цырендондопова была в числе артистов, которые выступали на Донбассе
Ситуацию прокомментировали в Байкальской природоохранной прокуратуре
В Улан-Удэ до +7
Участники соревнований получили заряд бодрости
Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте
Для первоклассников провели занимательную экскурсию