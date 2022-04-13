Срок действия продлят на три года
Срок действия водительских удостоверений и других разрешительных документов автоматически продлят. Это изменение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года, сообщается в telegram-канале правительства страны.
Помимо этого, на год будет продлён срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, отдельных санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.
Сообщается, что это позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.
В России автоматически продлят действие истекающих водительских прав
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