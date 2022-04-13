В Бурятии рассказали, что такое правило нулевого дохода

Пояснения дали специалисты Пенсионного фонда



В отделении Пенсионного фонда по Бурятии пояснили, как определяется право на ежемесячные пособия семьям с детьми и беременным женщинам.



Одним из критериев определения прав на пособия является размер дохода семьи. Правило нулевого дохода означает, что у взрослых членов семьи должен быть источник дохода – зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсия или стипендия. Исключение составляют случаи, когда человек не может обеспечить себя по объективным причинам.



Уважительными причинами отсутствия дохода являются: статус безработного не более 6 месяцев, уход за ребёнком до 3 лет, за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы или пожилым человеком от 80 лет. А также очное обучение без стипендии, непрерывное лечение более 3 месяцев без возможности работать, военная служба и 3 месяца после демобилизации.



Кроме того, уважительными причинами для подтверждения нулевого дохода у человека является лишение свободы, нахождение под стражей и последующие 3 месяца после освобождения, статус единственного родителя несовершеннолетнего ребенка и многодетной семьи, но только для одного из родителей.



Теперь с 1 апреля беременность тоже уважительная причина для отсутствия официального заработка. Также женщина может претендовать на пособие, если была беременна в течение 6 месяцев и более в расчётном периоде и в случае, если на день подачи заявления срок ее беременности составляет не менее 12 недель.



