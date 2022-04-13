«Серебряные» волонтёры Бурятии и Монголии договорились о тесном сотрудничестве

Волонтёры двух стран будут проводить совместные акции



В Бурятии активно развивается «серебряное» добровольчество. В этом движении участвуют активные пожилые люди, которые занимаются различными волонтёрскими проектами.



В ноябре 2019 года общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии» подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией монгольских пенсионеров и некоммерческой организацией «Ахмадаа Дээдлэх Тов», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



На днях по видеоконференцсвязи стороны заключили ещё один договор о совместном сотрудничестве.



- На этот раз партнёром общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии» стала государственная организация - комитет старшего поколения города Улаанбаатар, - рассказал исполнительный директор Байкальского благотворительного фонда местного сообщества, координатор волонтёрского движения Анатолий Грудинин.



В рамках этого договора «серебряные» волонтёры Бурятии и Монголии будут проводить совместные акции. Такие, например, как «Мечты невидимых стариков», помогающую собрать подарки и организовать поздравления для одиноких пожилых людей.



Тем более подобный опыт у сторон уже имеется: всебурятский фестиваль бууз стал популярен за эти годы по обе стороны границы, как и международный Байкальский форум «серебряных» волонтёров, и конкурс «Подиум 50+».



- Обе страны принимают во всех этих мероприятиях активное участие, содействуя развитию активного долголетия среди людей возрастной группы 65+. Вместе с тем, мы проводим консультации и обучение лидеров, работающих по теме старшего поколения и развития туризма. Мы обмениваемся делегациями, художественными выставками, организуем совместные сообщества, - сообщил Грудинин.



В планах у волонтёрского сообщества - проведение международного онлайн-фестиваля «Подиум зрелой красоты». В этому году, как и в прошлом, бурятские и монгольские волонтёры станут активными участниками акции «Красная гвоздика».

