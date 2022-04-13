Волонтёры двух стран будут проводить совместные акции
В Бурятии активно развивается «серебряное» добровольчество. В этом движении участвуют активные пожилые люди, которые занимаются различными волонтёрскими проектами.
В ноябре 2019 года общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии» подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией монгольских пенсионеров и некоммерческой организацией «Ахмадаа Дээдлэх Тов», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
На днях по видеоконференцсвязи стороны заключили ещё один договор о совместном сотрудничестве.
- На этот раз партнёром общественного движения «Серебряные волонтёры Бурятии» стала государственная организация - комитет старшего поколения города Улаанбаатар, - рассказал исполнительный директор Байкальского благотворительного фонда местного сообщества, координатор волонтёрского движения Анатолий Грудинин.
В рамках этого договора «серебряные» волонтёры Бурятии и Монголии будут проводить совместные акции. Такие, например, как «Мечты невидимых стариков», помогающую собрать подарки и организовать поздравления для одиноких пожилых людей.
Тем более подобный опыт у сторон уже имеется: всебурятский фестиваль бууз стал популярен за эти годы по обе стороны границы, как и международный Байкальский форум «серебряных» волонтёров, и конкурс «Подиум 50+».
- Обе страны принимают во всех этих мероприятиях активное участие, содействуя развитию активного долголетия среди людей возрастной группы 65+. Вместе с тем, мы проводим консультации и обучение лидеров, работающих по теме старшего поколения и развития туризма. Мы обмениваемся делегациями, художественными выставками, организуем совместные сообщества, - сообщил Грудинин.
В планах у волонтёрского сообщества - проведение международного онлайн-фестиваля «Подиум зрелой красоты». В этому году, как и в прошлом, бурятские и монгольские волонтёры станут активными участниками акции «Красная гвоздика».
«Серебряные» волонтёры Бурятии и Монголии договорились о тесном сотрудничестве
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёры двух стран будут проводить совместные акции
Баргузинский дацан приглашает на хурал и обряды
Здесь будут работать фельдшер, акушерка и зубной врач
Асфальт возле школы уже почти провалился
Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»
Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом
Дарима Цырендондопова была в числе артистов, которые выступали на Донбассе
Ситуацию прокомментировали в Байкальской природоохранной прокуратуре
В Улан-Удэ до +7
Участники соревнований получили заряд бодрости
Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте
Для первоклассников провели занимательную экскурсию
Лёд начал интенсивно таять
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие