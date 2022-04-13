В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Баргузинский дацан приглашает на хурал и обряды



25 апреля в 11:00 в Баргузинском дацане пройдёт традиционный молебен в честь проявления лика Богини Янжимы.



Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым.



После молебна у лика Богини Янжимы состоится молебен в Цогчен дугане Баргузинского дацана.



- Всех приглашаем на ежегодный большой молебен, - обратились к верующим в Баргузинском дацане.



