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В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы

В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Баргузинский дацан приглашает на хурал и обряды

25 апреля в 11:00 в Баргузинском дацане пройдёт традиционный молебен в честь проявления лика Богини Янжимы.

Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым.

После молебна у лика Богини Янжимы состоится молебен в Цогчен дугане Баргузинского дацана.

- Всех приглашаем на ежегодный большой молебен, - обратились к верующим в Баргузинском дацане.

буддизм

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