Баргузинский дацан приглашает на хурал и обряды
25 апреля в 11:00 в Баргузинском дацане пройдёт традиционный молебен в честь проявления лика Богини Янжимы.
Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Дагбой Очировым.
После молебна у лика Богини Янжимы состоится молебен в Цогчен дугане Баргузинского дацана.
- Всех приглашаем на ежегодный большой молебен, - обратились к верующим в Баргузинском дацане.
В Бурятии пройдёт молебен у лика Богини Янжимы
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