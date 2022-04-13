Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето

В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»



В Улан-Удэ стартовала акция «С другом на дачу». Для всех, кто уезжает на лето на дачу, а также всех, кто просто очень любит животных, но боится ответственности, есть отличный шанс взять собаку только на лето, сообщает пресс-служба мэрии.



- С окончанием дачного сезона мы отмечаем увеличение числа безнадзорных животных. Безответственные горожане выбрасывают за ненадобностью собак, которые верно служили им, защищали дачи в летний период. Чтобы предотвратить осенний всплеск безнадзорных животных мы запускаем акцию «С другом на дачу», - рассказали в комитете городского хозяйства.



Так, любой желающий может посетить приюты подрядных организаций по отлову, познакомиться с их обитателями и выбрать себе питомца на лето. Такие собаки привиты и стерилизованы.



В свою очередь, временный владелец обязан заботиться, ухаживать и содержать животное, а по окончанию действия договора вернуть животное в приют или же оставить у себя, перезаключив договор.



На сегодня в приютах Улан-Удэ содержатся 1 118 отловленных животных, которые ищут новых хозяев.



Выбрать себе питомца по фотографии или задать интересующие вопросы, можно в соцсетях и по телефонам:



https://vk.com/pravo_na_zhizn03

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;



https://vk.com/public210879627

8-9021-621-999 – приют ООО «Ананда»;



https://vk.com/club210913335

8-902 459 62 99 – приют ООО «ЦАСС».





