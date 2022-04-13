 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето

Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»

В Улан-Удэ стартовала акция «С другом на дачу». Для всех, кто уезжает на лето на дачу, а также всех, кто просто очень любит животных, но боится ответственности, есть отличный шанс взять собаку только на лето, сообщает пресс-служба мэрии.

- С окончанием дачного сезона мы отмечаем увеличение числа безнадзорных животных. Безответственные горожане выбрасывают за ненадобностью собак, которые верно служили им, защищали дачи в летний период. Чтобы предотвратить осенний всплеск безнадзорных животных мы запускаем акцию «С другом на дачу», - рассказали в комитете городского хозяйства.

Так, любой желающий может посетить приюты подрядных организаций по отлову, познакомиться с их обитателями и выбрать себе питомца на лето. Такие собаки привиты и стерилизованы.

В свою очередь, временный владелец обязан заботиться, ухаживать и содержать животное, а по окончанию действия договора вернуть животное в приют или же оставить у себя, перезаключив договор.

На сегодня в приютах Улан-Удэ содержатся 1 118 отловленных животных, которые ищут новых хозяев.

Выбрать себе питомца по фотографии или задать интересующие вопросы, можно в соцсетях и по телефонам:

https://vk.com/pravo_na_zhizn03
8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;

https://vk.com/public210879627
8-9021-621-999 – приют ООО «Ананда»;

https://vk.com/club210913335
8-902 459 62 99 – приют ООО «ЦАСС».


собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ лама провёл молебен в колонии
В Улан-Удэ лама провёл молебен в колонии
Общество, 13.04.2022
Также лама побеседовал с осуждёнными о грехе суицида
Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето
Улан-удэнцам предлагают взять собаку на лето
Общество, 13.04.2022
В столице Бурятии стартовала акция «С другом на дачу»
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 60 заболевших ковидом
Общество, 13.04.2022
Госпитализировали за сутки 31 больного коронавирусом
Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны
Бурятскую певицу наградили медалью Минобороны
Общество, 13.04.2022
Дарима Цырендондопова была в числе артистов, которые выступали на Донбассе
Информацию о том, что омуль разрешат ловить на удочку, не подтвердили
Информацию о том, что омуль разрешат ловить на удочку, не подтвердили
Общество, 13.04.2022
Ситуацию прокомментировали в Байкальской природоохранной прокуратуре
В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
Общество, 12.04.2022
Участники соревнований получили заряд бодрости 
Маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен
Маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен
Общество, 12.04.2022
Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте
В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным
В Бурятии школьники сходили в гости к лесными пожарным
Общество, 12.04.2022
 Для первоклассников провели занимательную экскурсию 
В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
Общество, 12.04.2022
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие 
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
Общество, 12.04.2022
Сейчас камни убирают с проезжей части
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Общество, 12.04.2022
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
Общество, 12.04.2022
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^