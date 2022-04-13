Информацию о том, что омуль разрешат ловить на удочку, не подтвердили

Ситуацию прокомментировали в Байкальской природоохранной прокуратуре



На законодательном уровне решения об изменении действующих ограничений на добычу байкальского омуля не принимались, заявили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Ранее появилась информация о возможном смягчении ограничений на лов омуля. В частности, что летом его разрешат ловить в некоторых местах на удочку рыбакам-любителям.



Подобную информацию в Байкальской природоохранной прокуратуре прокомментировали следующим образом:



«Отмена установленного запрета на добычу байкальского омуля возможна только на федеральном уровне путём внесения изменений в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые приказом министерства сельского хозяйства РФ от 24.04.2020 № 226. Данные изменения должны быть основаны на результатах проведённых ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов и их среды обитания с рассмотрением предложений учёными. Между тем в настоящее время результаты исследований, подтверждающих наличие оснований для послабления установленных ограничений, отсутствуют. Проекты нормативных правовых актов не разработаны».



Ловля байкальского омуля запрещена с 1 октября 2017 года. Установлены ограничения на его промышленный и любительский вылов, за исключением рыбалки со льда озера Байкал бормашовой удочкой. В том числе установлена уголовная ответственность за незаконный вылов омуля по статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».









