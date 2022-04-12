Маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен

Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте



В Слюдянском районе туристский маршрут по байкальскому льду «Ангасолка - Слюдянка» опасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Толщина льда варьируется от 18 до 45 сантиметров, на ледовом поле - многочисленные трещины шириной до одного метра, местами отмечается выход воды на поверхность.



Также в Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива, в районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык. В проливе возле мыса Хобой становая трещина местами достигает ширины 75 сантиметров. Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда.



В Листвянке толщина льда - около 70 сантиметров, местами также трещины и промоины.



