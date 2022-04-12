В Бурятии на трассе произошёл камнепад

Сейчас камни убирают с проезжей части



На 197-м трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией наблюдается сход горных масс. Сейчас организованы дорожные работы по устранению камней с проезжей части и созданию полосы отвода.



- Причина активного схода горных масс – оттайка и выветривание грунтов. Подрядная организация установила временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности. Осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Информацию об устранении последствий схода горных масс предоставят позднее.



Водителей просят быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.



В случае нештатной ситуации на дороге следует звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.





