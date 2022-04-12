Сейчас камни убирают с проезжей части
На 197-м трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией наблюдается сход горных масс. Сейчас организованы дорожные работы по устранению камней с проезжей части и созданию полосы отвода.
- Причина активного схода горных масс – оттайка и выветривание грунтов. Подрядная организация установила временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности. Осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Информацию об устранении последствий схода горных масс предоставят позднее.
Водителей просят быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
В случае нештатной ситуации на дороге следует звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие
Юрий Торсуев исполнит роль преподавателя
Сейчас камни убирают с проезжей части
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях
Турнир проводится уже восемь лет
Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей
В акции участвовали около 400 человек
Ребята смогли применить лесные инструменты на практике
Детский сад смогут посещать 200 ребятишек
Почти все медали завоевали местные спортсменки
Выяснилось, из-за применения какого препарата бурятский борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года
Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика