 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

В Бурятии на трассе произошёл камнепад

В Бурятии на трассе произошёл камнепад
Общество,  Фото:Упрдор "Южный Байкал"
Сейчас камни убирают с проезжей части

На 197-м трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией наблюдается сход горных масс. Сейчас организованы дорожные работы по устранению камней с проезжей части и созданию полосы отвода.

- Причина активного схода горных масс – оттайка и выветривание грунтов. Подрядная организация установила временные дорожные знаки, предупреждающие участников дорожного движения об опасности. Осуществляется круглосуточное дежурство для уборки каменной осыпи, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Информацию об устранении последствий схода горных масс предоставят позднее.

Водителей просят быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В случае нештатной ситуации на дороге следует звонить по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного диспетчерской службы Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012) 22-07-24.


Упрдор Южный Байкал федеральная трасса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
В Джидинском доме-интернате поздравили долгожителя
Общество, 12.04.2022
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие 
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
В Бурятии на трассе произошёл камнепад
Общество, 12.04.2022
Сейчас камни убирают с проезжей части
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Общество, 12.04.2022
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
Общество, 12.04.2022
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях
В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле
В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле
Общество, 12.04.2022
Турнир проводится уже восемь лет
Россиянам предложили отдохнуть вместо Турции в Листвянке
Россиянам предложили отдохнуть вместо Турции в Листвянке
Общество, 12.04.2022
Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль
В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль
Общество, 12.04.2022
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России
Общество, 12.04.2022
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей
В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту
В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту
Общество, 12.04.2022
В акции участвовали около 400 человек
В Бурятии юные лесники научились определять возраст деревьев
В Бурятии юные лесники научились определять возраст деревьев
Общество, 12.04.2022
Ребята смогли применить лесные инструменты на практике
Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок
Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок
Общество, 12.04.2022
Почти все медали завоевали местные спортсменки
Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата
Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата
Общество, 12.04.2022
Выяснилось, из-за применения какого препарата бурятский борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года
Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Общество, 12.04.2022
Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^