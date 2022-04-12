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В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле

В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле
Общество,  Фото:БСМП
Турнир проводится уже восемь лет

Традиционный турнир по мини-футболу среди медицинских организаций прошёл в выходные в спортивном комплексе «Юность» в Улан-Удэ.

Первое место и переходящий кубок получила команда ООО «Диагрупп». Второе место у команды БСМП, третье – у управления Роспотребнадзора по Бурятии.

- Такой турнир проводится уже восемь лет, и участие команды больницы скорой медицинской помощи в нём уже стало традицией. В этом году в финале нам противостояла очень сильная команда ООО «Диагрупп», которой мы уступили в упорной схватке по серии пенальти. Поэтому нам есть к чему стремиться! Этим же составом мы будем готовиться к участию в летней спартакиаде по футболу, - прокомментировал заведующий спортивным сектором профкома БСМП, старший провизор аптеки, участник команды Бэлигто Мандалуев.

Также в турнире приняли участие команды республиканской клинической больницы имени Семашко, детской республиканской клинической больницы, минздрава, онкодиспансера, медицинских представителей и ветеранов.


спорт футбол

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