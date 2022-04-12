 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 апреля

11 апреля

Популярное

Россиянам предложили отдохнуть вместо Турции в Листвянке

Россиянам предложили отдохнуть вместо Турции в Листвянке
Общество,  Фото:pixabay.com
Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления в России и странах СНГ, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году.

Почувствовать восточную сказку весной можно и не уезжая за границу. Великолепные мечети, величественные храмы, восточные сладости и выпечка — всё это можно найти в Татарстане, Башкирии, Крыму и на курортах Кавказских минеральных вод. Также отличной альтернативой Турции на «майских» будет поездка в Сочи, Калининградскую область, Беларусь, Абхазию и Грузию, отмечают авторы исследования.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от 3 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысяч рублей в сутки. В среднем семья из трёх человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. Менее чем за две тысячи рублей в сутки можно отдохнуть в майские праздники в Башкирии и Абхазии. А вот отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.

Десять популярных направлений отдыха в майские праздники:

1. Сочи
2. Ялта
3. Кисловодск
4. Калининград
5. Казань
6. Уфа
7. Листвянка
8. Минск
9. Гагра
10. Тбилиси 
Листвянка Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов
Общество, 12.04.2022
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
В Улан-Удэ открыли современный детсад на станции Дивизионная
Общество, 12.04.2022
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях
В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле
В Улан-Удэ медики сразились на футбольном поле
Общество, 12.04.2022
Турнир проводится уже восемь лет
В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль
В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль
Общество, 12.04.2022
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России
В Улан-Удэ простятся с погибшим на Украине Героем России
Общество, 12.04.2022
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей
В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту
В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту
Общество, 12.04.2022
В акции участвовали около 400 человек
В Бурятии юные лесники научились определять возраст деревьев
В Бурятии юные лесники научились определять возраст деревьев
Общество, 12.04.2022
Ребята смогли применить лесные инструменты на практике
Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок
Турнир по художественной гимнастике в Улан-Удэ собрал 450 спортсменок
Общество, 12.04.2022
Почти все медали завоевали местные спортсменки
Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата
Борца Богомоева дисквалифицировали из-за печально известного препарата
Общество, 12.04.2022
Выяснилось, из-за применения какого препарата бурятский борец Александр Богомоев дисквалифицирован на четыре года
Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России
Общество, 12.04.2022
Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика
Бурятия попала в топ-10 «мусорных» регионов
Бурятия попала в топ-10 «мусорных» регионов
Общество, 12.04.2022
В республике выросло число несанкционированных свалок, подсчитали аналитики
В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
В Улан-Удэ ко Дню танца покажут особый балетный спектакль
Общество, 12.04.2022
Это история про зародившуюся мечту, которая прошла долгий и трудный путь, прежде чем превратилась в реальность
Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
Общество, 12.04.2022
Георгий Кушиташвили одержал победу под грузинским флагом
Жители села в Бурятии будут утопать в грязи, пока не оттает песок
Жители села в Бурятии будут утопать в грязи, пока не оттает песок
Общество, 12.04.2022
Отсыпку не могут произвести из-за отсутствия материала  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^