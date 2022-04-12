Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления в России и странах СНГ, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году.
Почувствовать восточную сказку весной можно и не уезжая за границу. Великолепные мечети, величественные храмы, восточные сладости и выпечка — всё это можно найти в Татарстане, Башкирии, Крыму и на курортах Кавказских минеральных вод. Также отличной альтернативой Турции на «майских» будет поездка в Сочи, Калининградскую область, Беларусь, Абхазию и Грузию, отмечают авторы исследования.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от 3 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,5 тысяч рублей в сутки. В среднем семья из трёх человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. Менее чем за две тысячи рублей в сутки можно отдохнуть в майские праздники в Башкирии и Абхазии. А вот отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.
Десять популярных направлений отдыха в майские праздники:
1. Сочи
2. Ялта
3. Кисловодск
4. Калининград
5. Казань
6. Уфа
7. Листвянка
8. Минск
9. Гагра
10. Тбилиси
Россиянам предложили отдохнуть вместо Турции в Листвянке
Общество, Фото:
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