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В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль

В Прибайкальском нацпарке засняли переходящих дорогу косуль
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон

Незапланированный перерыв в работе инспектору Прибайкальского национального парка устроили косули. Маленькие грациозные животные массово перебирались через автодорогу, по которой передвигался сотрудник. Он остановился и вёл видеосъёмку, пока не разрядил аккумулятор мобильного телефона.

 
- Сначала я заметил следы на снегу и остановил квадроцикл. Ждать тех, кто эти следы оставляет, долго не пришлось. Косули пробирались среди деревьев группами, пересекали дорогу. Одна из них подошла ко мне на считанные метры, но повернуть в её сторону телефон я физически не мог, сиденье квадроцикла ограничивало движение. Наблюдал за ней краем глаза, продолжая снимать остальных. Приятно видеть такое количество животных и понимать, что они не впадают в панику при виде человека, хоть и осторожничают. Я очень замёрз, так как не двигался почти час, но зрелище того стоило! А снятые кадры – наглядный показатель того, для чего создаются особо охраняемые природные территории. Надеюсь, что-то подобное снимут и любители, и профессиональные фотографы, ведь происходило всё в лесничестве, где реализуется проект по организации фотозоны, - рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Большереченского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Виктор Рожков.

Специалисты отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объяснили, что снять такие кадры можно во время миграции сибирских косуль. Как раз сейчас – в апреле, этот процесс заметен в разных лесничествах Прибайкальского национального парка.

косуля дикие животные национальный парк

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