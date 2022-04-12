В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья

Участники соревнований получили заряд бодрости



На Гусином озере сотрудники исправительной колонии №1 вместе со своими семьями отметили Всемирный день здоровья.



Для участников проведены спортивные мероприятия. Программа включала в себя различные спортивные игры, эстафеты и конкурсы.



- Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. По словам участников, подобные мероприятия, не только развивают физическую активность, но оказывают положительное влияние на взаимодействие в коллективе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







