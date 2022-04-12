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В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья

В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
Общество,  Фото:pixabay.com.
Участники соревнований получили заряд бодрости

На Гусином озере сотрудники исправительной колонии №1 вместе со своими семьями отметили Всемирный день здоровья.

Для участников проведены спортивные мероприятия. Программа включала в себя различные спортивные игры, эстафеты и конкурсы.

- Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. По словам участников, подобные мероприятия, не только развивают физическую активность, но оказывают положительное влияние на взаимодействие в коллективе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



УФСИН

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