Участники соревнований получили заряд бодрости
На Гусином озере сотрудники исправительной колонии №1 вместе со своими семьями отметили Всемирный день здоровья.
Для участников проведены спортивные мероприятия. Программа включала в себя различные спортивные игры, эстафеты и конкурсы.
- Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. По словам участников, подобные мероприятия, не только развивают физическую активность, но оказывают положительное влияние на взаимодействие в коллективе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии сотрудники колонии отпраздновали День здоровья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ходить там уже опасно, запрещено передвигаться на транспорте
Для первоклассников провели занимательную экскурсию
Лёд начал интенсивно таять
Анна Александровна Баранова отметила 90-летие
Юрий Торсуев исполнит роль преподавателя
Сейчас камни убирают с проезжей части
В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
Детей здесь, в том числе, будут учить беречь природу в самых современных условиях
Турнир проводится уже восемь лет
Листвянка вошла в десятку популярных альтернативных направлений отдыха в майские праздники
Инспектор снимал косуль на видео, пока не разрядился телефон
Пожертвовав собой, офицер Максим Концов спас боевых товарищей
В акции участвовали около 400 человек
Ребята смогли применить лесные инструменты на практике
Детский сад смогут посещать 200 ребятишек