В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту

В акции участвовали около 400 человек



В Джидинском районе Бурятии состоялась торжественная передача Знамени Победы Селенгинскому району. В честь этого события в селе Петропавловка развернули огромную Георгиевскую ленту. Длина полотна – 150 метров, ширина – восемь метров.



По кадрам, сделанным с воздуха, видно, что лента растянулась на два здания, а также немного вышла на проезжую часть. По ширине же полотно заняло практически всю пешеходную улицу.







12 марта Знамя Победы джидинцы приняли у Закаменского района.



- В течение месяца копия знамени обошла все школы Джидинского района!- отмечает газета «Джидинка».







В патриотической акции участвовали около 400 человек, передаёт газета «Джижинка». В их число вошли юнармейцы, участники Российского движения школьников обоих районов, уточняет «Джида-инфо».

