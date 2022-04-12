В акции участвовали около 400 человек
В Джидинском районе Бурятии состоялась торжественная передача Знамени Победы Селенгинскому району. В честь этого события в селе Петропавловка развернули огромную Георгиевскую ленту. Длина полотна – 150 метров, ширина – восемь метров.
По кадрам, сделанным с воздуха, видно, что лента растянулась на два здания, а также немного вышла на проезжую часть. По ширине же полотно заняло практически всю пешеходную улицу.
12 марта Знамя Победы джидинцы приняли у Закаменского района.
- В течение месяца копия знамени обошла все школы Джидинского района!- отмечает газета «Джидинка».
В патриотической акции участвовали около 400 человек, передаёт газета «Джижинка». В их число вошли юнармейцы, участники Российского движения школьников обоих районов, уточняет «Джида-инфо».
В Бурятии развернули 150-метровую Георгиевскую ленту
Общество, Фото:
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