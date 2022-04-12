В Бурятии юные лесники научились определять возраст деревьев

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Ребята смогли применить лесные инструменты на практике



В Баргузинском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Друзья леса» отправились в поход, чтобы научиться измерять деревья.



Сотрудники Куйтунского лесничества вместе с руководителем школьного лесничества показали детям, как и для чего применяются лесные инструменты. Ребята смогли применить лесные инструменты - буссоль, мерную вилку, навигатор и высотомер – на практике.



Практической частью занятия было определение возраста дерева. Юные лесники узнали, что по высоте и диаметру не всегда можно узнать точный возраст дерева. Для этого используется специальный возрастной бурав, при вворачивании в ствол, в резьбу бурава попадает внутренняя часть дерева, которая показывает количество колец.



- Ребята научились измерять диаметр и высоту дерева, а также определять возраст. Перед определением возраста, дети предположили, что сосне примерно 16 лет. Однако, когда мы посчитали годичные кольца – оказалось, что дереву 65 лет, - рассказала руководитель школьного лесничества «Друзья леса» Дина Ахмадулина.



- Это первое моё занятие в лесу в таком формате, но я надеюсь, что будут ещё такие походы. Больше всего мне понравилось определять высоту и возраст деревьев, - рассказала юный лесник Полина.



Подобные занятия проводятся с детьми постоянно, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



