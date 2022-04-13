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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ до +7

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-западу и югу до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +5,+10, местами -2,+3.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +5,+7.
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